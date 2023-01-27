Знаменитости 27 января 2023, 03:46 Маск обсудил с конгрессменами справедливость Twitter для демократов и республиканцев Владелец Twitter Макс обсудил с конгрессменами справедливость соцсети для обеих партий YouTube

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Известный американский бизнесмен Илон Маск, владеющий компанией Twitter, 26 января встретился с республиканцем Кевином Маккарти и демократом Хакимом Джеффрисом. Он обсудил с конгрессменами политику площадки в отношении двух партий. Об этом Маск написал твит .

Предприниматель не стал приводить другие детали встречи.

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«Только что встретился с Кевином Маккарти и Хакимом Джеффрисом, чтобы обсудить обеспечение справедливости этой платформы для обеих сторон», — отметил он.

В ноябре Маск призвал пользователей отдать свой голоса на представителей Республиканской партии США на промежуточных выборах в Конгресс. При этом он подчеркнул, что до этого времени всегда голосовал за Демократическую партию.

После покупки Twitter Маском был разблокирован аккаунт бывшего президента Дональда Трампа. Последний является ярым республиканцем и противном нынешнего главы государства Джо Байдена. В США развернулась нешуточная борьба между двумя партиями перед выборами президента, которые состоятся в 2024 году.