Маск объяснил, чем Трамп не устраивает его как кандидат в президенты США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не является оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, считает основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. При этом предприниматель подтвердил готовность вернуть Трампу доступ к Twitter.

«Даже хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что Трамп пока не делал официального заявления о намерении баллотироваться в 2024 году, в отличие от действующего лидера США Джо Байдена.

По мнению Маска, ошибка действующего главы Белого дома заключается в том, что он думает, что его избрали с мандатом на трансформацию Америки.

«Но на самом деле всем просто хотелось поменьше драмы», — считает основатель SpaceX и Tesla.

Маск уже говорил, что считает блокировку Twitter-аккаунта Трампа неправильной. По его мнению, постоянные блокировки должны быть невероятно редкими и относиться к аккаунтам ботов, мошенников и спамеров.