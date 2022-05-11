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    11 мая 2022, 03:43

    Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу

    Основатель SpaceX Маск: ракета Starship может отправиться к Марсу через несколько лет

    Дарья Бунякова

    Космический корабль Starship может отправиться к Марсу через несколько лет. Такой срок назвал основатель компании SpaceX Илон Маск.

    Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу

    «Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через три года или пять лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — заявил Маск во время конференции Financial Times.

    По словам миллиардера, отправиться к Марсу можно каждые два года. Через каждые 26 месяцев планеты выстраиваются так, что с орбиты Земли можно попасть на орбиту Красной планеты.

    «Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска [Starship] этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев», — уточнил Маск.

    Ранее американский бизнесмен говорил о планах колонизировать Марс. Для этих целей начали строить ракету Starship. Разрабатываемая SpaceX транспортная система позволит перевозить как различные грузы, так и астронавтов. Полеты планируют совершать на околоземные орбиты, а также на Марс и Луну.