Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу

Космический корабль Starship может отправиться к Марсу через несколько лет. Такой срок назвал основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через три года или пять лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — заявил Маск во время конференции Financial Times.

По словам миллиардера, отправиться к Марсу можно каждые два года. Через каждые 26 месяцев планеты выстраиваются так, что с орбиты Земли можно попасть на орбиту Красной планеты.

«Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска [Starship] этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев», — уточнил Маск.

Ранее американский бизнесмен говорил о планах колонизировать Марс. Для этих целей начали строить ракету Starship. Разрабатываемая SpaceX транспортная система позволит перевозить как различные грузы, так и астронавтов. Полеты планируют совершать на околоземные орбиты, а также на Марс и Луну.