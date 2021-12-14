Маск начал перерабатывать углекислый газ в ракетное топливо

Глава американской компании SpaceX, бизнесмен Илон Маск объявил о запуске программы по преобразованию углекислого газа из воздуха в топливо для ракет. Об этом он написал в своем профиле в Twitter.

«SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо», — анонсировал миллиардер.

Он объяснил, что подобные проекты нужны в основном для развития исследований космоса — потому что, например, на Марсе атмосфера состоит в основном из углекислого газа. О том, чтобы колонизировать Марс, Маск думал не один раз, а также многократно сообщал свои мысли общественности. Сейчас его команда строит для этого космический корабль Starship.

Илон Маск основал свою компанию Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) в 2002 году. Развивая свой бизнес, Маск в первую очередь думал о том, чтобы сделать полеты в космос более доступными и экономичными, а также о возможном заселении Марса.