Маск допустил возможность купить Twitter дешевле, чем планировал

Американский предприниматель Илон Маск допустил возможность приобрести Twitter по цене ниже ранее заявленных 44 миллиардов долларов. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По данным агентства, в понедельник, 16 мая, Маск в ходе выступления на закрытой онлайн-конференции по технологиям утверждал, что число фальшивых и спам-аккаунтов в соцсети составляет не менее 20%, а вовсе не 5%, как утверждает руководство компании. При самом плачевном варианте число фейк-аккаунтов может достичь 90%.

На этом фоне предприниматель намеревается договориться о новых условиях сделки по приобретению Twitter. Он подчеркнул, что достижения жизнеспособного соглашения на более выгодных для него условиях исключать нельзя.

13 мая стало известно, что предприниматель решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter. Он сообщил, что ожидает результатов проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. После этой новости акции компании подешевели на 9,67%, до 40,72 доллара за штуку.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что Маск покупает Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщили, что в случае расторжения Маском соглашения, он выплатит штраф в размере одного миллиарда долларов. Если инициатором расторжения договоренности окажется Twitter, компенсацию получит Маск. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.