Знаменитости 04 января 2024, 04:16 Машков рассказал о мистическом знаке от Распутина во время съемок фильма Машков заявил, что столкнулся с мистикой на съемках фильма о Распутине РИА «Новости»

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Владимир Машков, сыгравший Георгия Распутина в фильме «Григорий Р.», рассказал мистическую историю со съемок в программе «ОтЛичная жизнь» на Пятом канале. По словам актера, он получил знак от самого Распутина.

Машков прочитал много литературы об исторической личности, которую ему надо было сыграть, проехался по связанным с Распутиным местам, побывал во дворце Юсуповых, где фаворита царской семьи убили, и пересмотрел фотографии с ним.

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Одно фото актеру особенно понравилось. Там Распутин стоял в центре Петербурга в одной из своих любимых рубашек. Машков хотел найти это место и сфотографироваться там, но так и не смог сориентироваться и найти его. Когда подошел к своему актерскому вагончику, то услышал громкий звук.

«Я открываю дверь — зеркало вдребезги. Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него», — отметил артист.

Ранее стало известно о смерти актера Петра Черняева, который снимался в сериале «Глухарь». Как оказалось, он был не единственным их съемочной команды, кто ушел из жизни в последние годы.