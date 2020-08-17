facebook_pixel
    17 августа 2020, 18:05

    Машков прокомментировал дело Ефремова

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Машков, народный артист России, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал дело Михаила Ефремова, российского актера, устроившего смертельное ДТП.

    Артист призвал всех «не наслаждаться трагедиями». Он подчеркнул, что то, что произошло — ужасная трагедия. По словам Машкова, он не знал ничего о проблемах со здоровьем Ефремова.

    «Это беда. Давайте не будем торопиться с выводами. Когда человек находится между жизнью и смертью — это большая трагедия», — заявил Машков.

    Новости SMI.FM