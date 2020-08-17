Машков прокомментировал дело Ефремова

Артист призвал всех «не наслаждаться трагедиями». Он подчеркнул, что то, что произошло — ужасная трагедия. По словам Машкова, он не знал ничего о проблемах со здоровьем Ефремова.

«Это беда. Давайте не будем торопиться с выводами. Когда человек находится между жизнью и смертью — это большая трагедия», — заявил Машков.