Знаменитости 14 августа 2023, 14:03 Машков предупредил о последствиях для уехавших из России артистов Народный артист Машков признался в презрении к уехавшим из России коллегам РИА «Новости»

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Уехавшие из России знаменитости не вызывают ничего, кроме презрения. Особенно на фоне безуспешных попыток Запада отменить российскую культуру. Об этом в интервью сайту «Аргументы и факты» заявил народный артист России Владимир Машков.

Он сравнил российскую культуру со стихией, без которой мир не может существовать. Отвечая на вопрос об уехавших после начала специальной военной операции, Машков заявил, что не видит причин для вступления с ними в дискуссии или попыток убедить в ошибочности их выбора.

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«Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово — презрение», — подчеркнул народный артист.

Машков пояснил, что понимает под этим словом вовсе не попытку отвернуться, а напротив, внимательно смотреть туда, где находятся любовь и уверенность.

«Льющих грязь беда настигнет сама», — добавил народный артист.

По словам Машкова, в ходе своих поездок в Донбасс он встретил там людей, обладающих настоящей волей, которую современное общество полностью потеряло.

Народный артист России Владимир Машков в ходе выступления на митинге-концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества, заявил, что Россия каждый век выступала против Запада, всегда одерживая победу всякий раз.

Он напомнил о бегстве из Москвы польско-литовских интервентов, победе в Северной войне и разгроме войск Наполеона, а также героические сражение солдат в Первой и Второй мировых войнах.