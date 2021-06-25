Машков поддержал внедрение QR-кодов в театрах

Посещать театры в России необходимо по QR-кодам. Так считает художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Мы полтора года живем, сначала мы жили на 30% зрителей, сейчас нам сделали 50%. Это тяжело для театра — жить без зрителя. Кинотеатр еще может выдержать это, там все на целлулоиде, а здесь живые люди, живые артисты, профессионалы», — заявил Машков эфире телеканала «Москва 24».

Прежде всего зритель должен быть уверен, что он может прийти в безопасное место, считает худрук.

Коллектив театра сознательно подходит к вопросу вакцинации, добавил Машков. Сам он тоже получил дозу препарата одним из первых.

«Я привился, как только появилась возможность, я один из первых сделал прививку и считаю для себя обязательным следить за организмом», — отметил худрук.

Он пообещал добавить антитела, как только они начнут падать, поскольку вакцина — это прежде всего забота о близких людях, написало издание Daily Storm.

С 28 июня в столице и Московской области введут систему QR-кодов для посещения заведений общепита. В Подмосковье меры распространятся также на ночные клубы, бары и дискотеки. В «бесковидные заведения» пустят привившихся от коронавируса или переболевших в последние шесть месяцев.