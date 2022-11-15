Знаменитости 15 ноября 2022, 18:06 Машину Собчак заметили заезжающей на территорию здания Ростеха Baza: автомобиль Собчак заметили в центре Москвы РИА «Новости»

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Машину Ксении Собчак заметили заезжающей на территорию здания Ростеха. Об этом сообщило интернет-издание Baza в своем Telagram-канале.

На кадрах видно, как принадлежащий Собчак минивэн Mercedes подъехал к зданию на Малой Пироговке в Москве днем в 16 часов. Машина въехала на территорию госкорпорации. Пока неизвестно, находится ли внутри салона Собчак, и если да, то с чем связан визит.

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Ранее в СМИ появилась информация, что владельцем канала «Тушите свет» является Ксения Собчак. Она сама говорила, что не имеет к проекту никакого отношения. Из-за публикации в этом канале открыли уголовное дело о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Свою начальницу заложили один из администраторов канала, Тамерлан Бигаев, и его главный редактор Ариан Романовский. До этого этих двоих арестовали по подозрению в вымогательстве денег у Чемезова. Третьим фигурантом оказался коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Собчак по делу проходила свидетельницей.

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