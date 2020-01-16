16 января 2020, 18:18
Машина с дочкой Пригожина попала в ДТП
Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина и его супруги эстрадной певицы Валерии попала аварию. В такси с Данаей въехала другая машина. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Девушка в возрасте 22 лет опубликовала фотографию в Stories личного Instagram-аккаунта. Она заметила, что выехала на работу за полтора часа, но попала в аварию. Так она опоздала в первый рабочий день.
По информации издания, дочь Пригожина вызвала другой автомобиль такси.
Ранее сын Валерии Арсений Шульгин попал в серию из трех ДТП за одну неделю. Последней аварией стало столкновение с другим автомобилем. Молодой человек не пострадал.