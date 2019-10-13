Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с Зеленским

Машу Распутину пригласили поучаствовать в шоу «Квартал 95». В нем также выступал Владимир Зеленский. Перед началом съемок артистка потребовала, чтобы не было пошлый шуток в ее адрес. Артисты это пообещали.

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Однако в определенный момент участники программы вынесли на сцену бюстгальтер, сделанный из пластиковых бутылок, и попытались надеть его на певицу. Распутина спела несколько песен, которые были прописаны в контракте, и возмущенно покинула студию.

Через некоторое время Владимир Зеленский встретил Распутину в одном из московских ресторанов, где звезда находилась вместе с мужем. Юморист подошел к их столику и принес свои извинения. Певица тогда отметила, что умение признавать ошибки в будущем ему пригодится.