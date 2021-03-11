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    11 марта 2021, 14:58

    Маша Малиновская призналась, что уменьшила грудь

    Алена Макаренко

    Модель, телеведущая, актриса Маша Малиновская уменьшила грудь после неудачной пластической операции. Об этом сообщил Starhit.

    «Я сделала очень неудачную операцию. Я это нигде не показывала. Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy. Меня прямо изуродовали», — призналась она.

    Малиновская согласилась на хирургическое вмешательство в известной клинике. В Instagram она выложила несколько видео из больницы, где ей сделали очередную операцию, написал сайт eg.ru.

    «Ну вот. Моя новая грудь. Она стала намного меньше и, я надеюсь, красивее, чем была», — заявила Малиновская.

    Актриса уже делала похожую операцию несколько лет назад. Тогда понадобилось восстанавливать симметрию груди, поскольку левая грудь модели была на два сантиметра больше в диаметре. В ходе операции медики поменяли импланты. Врач поставил современные бразильские конструкции с полиуретановым покрытием. Они прочнее обычных и делают форму груди более естественной.