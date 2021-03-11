Маша Малиновская призналась, что уменьшила грудь

Модель, телеведущая, актриса Маша Малиновская уменьшила грудь после неудачной пластической операции. Об этом сообщил Starhit.

«Я сделала очень неудачную операцию. Я это нигде не показывала. Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy. Меня прямо изуродовали», — призналась она.

Малиновская согласилась на хирургическое вмешательство в известной клинике. В Instagram она выложила несколько видео из больницы, где ей сделали очередную операцию, написал сайт eg.ru.

«Ну вот. Моя новая грудь. Она стала намного меньше и, я надеюсь, красивее, чем была», — заявила Малиновская.

Актриса уже делала похожую операцию несколько лет назад. Тогда понадобилось восстанавливать симметрию груди, поскольку левая грудь модели была на два сантиметра больше в диаметре. В ходе операции медики поменяли импланты. Врач поставил современные бразильские конструкции с полиуретановым покрытием. Они прочнее обычных и делают форму груди более естественной.