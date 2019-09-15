Mash: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Как утверждает Теlеgrаm-канал, Заворотнюк впала в кому. У нее диагностирован отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Оперативное вмешательство и спецтерапия ей противопоказаны. Жизнь в ней врачи поддерживают с помощью медикаментов.

Директор знаменитости Стас Христов заявил, что пока не готов дать комментарий. «Жду информацию от ее семьи, пока не могу ничего сказать», — сказал собеседник «360».

В ночь на воскресенье, 15 сентября ряд СМИ сообщили, что муж актрисы Петр Чернышев и мать актрисы срочно прибыли к ней в больницу. Причина, по которой родные поехали в больницу, не сообщается.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее сообщил, что у Заворотнюк рак головного мозга. По словам Разина, онкология уже перешла в последнюю, критическую стадию. По словам продюсера, «Ласковый май» молится за актрису.

Ближайшее окружение Заворотнюк до сих пор официально не подтвердило, что актриса испытывает проблемы со здоровьем.