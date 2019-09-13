Маsh: Заворотнюк госпитализировали с диагнозом Фриске

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк оказалась в реанимации. У артистки начался отек мозга. Осложнение появилось на фоне тяжелой болезни.

Об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк сообщил Telegram-канал Mash. За актрисой постоянно наблюдают врачи.

По версии сайта Super.ru, Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. Она неоперабельна. Аналогичный диагноз четыре года назад озвучили и Жанне Фриске.

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По словам источника, о раке Анастасии и ее мужу Петру Чернышову сообщили после того, как родилась их общая дочь Мила. Девочка появилась на свет в марте 2019 года.

Mash утверждает, что заболевание выявили больше года назад, и в последние месяцы Заворотнюк лечилась в Европе.

В столичную клинику актрису, по имеющимся данным, привезли прямо из польской больницы. Супруг Заворотнюк постоянно находится с ней.

Директор Анастасии Марина Потапова не дала комментариев по поводу самочувствия артистки.

В последнее время Заворотнюк перестала публиковать личные фотографии в социальных сетях, не появляется на мероприятиях и на телеэкране.