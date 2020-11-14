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    14 ноября 2020, 20:03

    Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

    Анатолий Минкин

    Врачи больницы Сестрорецка ввели в искусственную кому артиста и телеведущего Дмитрия Хрусталева, сообщил Telegram-канал Mash. Медики диагностировали у него интоксикацию и назначили процедуру для очистки организма, сказано в посте.
    Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

    О госпитализации Дмитрия Хрусталева стало известно в субботу, 14 ноября. В качестве предварительного диагноза СМИ назвали коронавирусную инфекцию.

    Информацию о том, что телеведущий попал в больницу, подтвердил его коллега Иван Ургант. Он отметил, что никаких данных о состоянии или диагнозе пока ни у кого нет.

    РИА ФАН заявило, что Дмитрия Хрусталева поместили в реанимацию после резкого ухудшения состояния здоровья. Источник агентства уточнил, что в больницу артиста привез личный водитель.

    Точный диагноз пока не известен, но больница, куда его поместили, занимается лечением пациентов с коронавирусом.

    Дмитрий Хрусталев стал известен как участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Несколько лет он выступал в качестве актера и ведущего проекта Comedy Woman, откуда ушел в программу «Вечерний Ургант».