Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

О госпитализации Дмитрия Хрусталева стало известно в субботу, 14 ноября. В качестве предварительного диагноза СМИ назвали коронавирусную инфекцию.

Информацию о том, что телеведущий попал в больницу, подтвердил его коллега Иван Ургант. Он отметил, что никаких данных о состоянии или диагнозе пока ни у кого нет.

РИА ФАН заявило, что Дмитрия Хрусталева поместили в реанимацию после резкого ухудшения состояния здоровья. Источник агентства уточнил, что в больницу артиста привез личный водитель.

Точный диагноз пока не известен, но больница, куда его поместили, занимается лечением пациентов с коронавирусом.

Дмитрий Хрусталев стал известен как участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Несколько лет он выступал в качестве актера и ведущего проекта Comedy Woman, откуда ушел в программу «Вечерний Ургант».