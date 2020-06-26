Mash: Бари Алибасов угодил в психиатрическую клинику

По данным Mash, врачи осмотрели 73-летнего продюсера и постановили, что ему нужна помощь психиатра. По данным канала, Алибасов находится в нестабильном состоянии из-за неких препаратов.

«360» удалось связаться с сыном Алибасова. Во время разговора Бари Алибасов-младший не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость. Собеседник заявил, что понятие не имеет, откуда взялась новость о том, что его отец попал в психушку.

Продюсер в июне прошлого года попал в больницу после того, как, по его заверениям, выпил средство для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали ему ожоги пищевода и дыхательных путей Алибасов провел несколько дней в состоянии медикаментозного сна. В клинике он не пробыл и двух недель. Из-за этого его заподозрили во лжи. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев тогда заявил, что хлебнувший щелочи человек вряд ли смог бы так быстро поправиться.

Происшествие с Алибасовым все прошлое лето активно освещали СМИ. Точной информации о том, выдумка ли то ЧП или правда, нет до сих пор.