Marvel показала второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Компании Marvel и Sony Pictures показали второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщило ИА Nation News.

По сюжету, в новой части Человека-паука разоблачают. В результате близкие люди Питера Паркера оказываются в опасности. Он вынужден пройти испытание, которое сыграет роль и в его судьбе, и в будущем Вселенной.

Главную роль в фильме сыграл Том Холланд. Кроме него в фильме снялись такие актеры, как Бенедикт Камбербэтч, Зендея, Мариса Томей, Джон Фавро и другие.

Режиссером фильма стал Джон Уоттс. Он снимал предыдущие части — «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой». Премьера в России ожидается 16 декабря.

Ранее режиссер и сценарист Николай Лебедев рассказал, что планирует снять фильм, главной героиней которого станет певица Алла Пугачева. Режиссер получил известность благодаря работе над картинами «Звезда», «Легенда № 17» и «Экипаж». Он подчеркнул, что уже обсуждал с певицей возможные съемки.

«Но пока мы все еще ищем материал, который бы устроил каждого из нас. Нужно совпадение по ощущениям», — отметил режиссер.