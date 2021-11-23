MARUV запретили выступать в Белоруссии

Концерт певицы MARUV — настоящее имя Анна Корсун — отменили в Белоруссии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Instagram.

Причиной стало то, что ее гастрольное удостоверение аннулировало Минское горуправление культуры.

«Конечно, вся наша команда расстроена», — написала исполнительница.

В минском Prime Hall, где был запланирован концерт, точную причину его запрета не назвали. Представители Prime Hall заявили, что разрешение на проведение концерта было отозвано исполнительным комитетом.

Сама Корсун предположила, что ей отказали из-за того, что она не захотела участвовать в фестивале, который организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.