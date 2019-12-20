Maruv вышла на сцену Праги в откровенных костюмах

Украинская певица Maruv выложила в Instagram фотографии со своего выступления в Праге. Артистка и девушки из ее балета вышли на сцену в просвечивающих костюмах, многие из них были без нижнего белья.

Участницы появились перед зрителями в полупрозрачной латексной одежде красного цвета и массивной обуви на высоких каблуках. Maruv ползала по сцене на коленках и обнималась с подтанцовкой.

«Концертная жизнь», — написала певица в комментарии к посту.

Снимки шокировали подписчиков, отметил сайт «Утро.ру». «Суперкрасотуля!», «Такая горячая, как всегда», «Звезда… обожаю… наша баба», — писали они. Фанаты оценили «классные костюмы». Они назвали выступление бомбой, а девушек — богинями. «Невероятное шоу» произвело на них такое впечатление, что «глаза радовались».

Ранее Настя Каменских сплагиатила для вечеринки образ Maruv. Она надела воздушное черное платье из фатина, длинные серьги, кружевной чокер и полупрозрачную маску, закрывающую половину лица. Поклонники назвали ее образ «знатным закосом под Maruv».