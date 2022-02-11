MARUV рассказала, почему украинские артисты работают в России

Украинская певица MARUV на своей странице в Instagram рассказала, почему ее коллеги-соотечественники работают в российском шоу-бизнесе. Об этом написало ИА Nation News.

MARUV обратила внимание на то, что на Украине слабо развита сфера развлекательного контента и шоу-бизнеса. Именно поэтому, по мнению певицы, украинские артисты уезжают из страны и работают в РФ.

«Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. <…> Ну, и потому что шоу-бизнес — это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, сват, а потом откат», — заметила MARUV.