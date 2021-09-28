Мартиросян сообщил о настоящей причине ухода из Comedy Club

Юморист Гарик Мартиросян покинул развлекательное шоу на ТНТ в 2017 году. Лишь спустя несколько лет стало ясно, что повлияло на такое решение ведущего. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на YouTube-канал «А поговорить?».

Экс-звезда Comedy Club признался, что его очень напрягал многочасовой график работы. В некоторые дни на площадке можно было оставаться до трех часов ночи. Кроме того, в обязанности Гарика, как художественного руководителя, входило создание эфира, длительностью в один час. По его словам, это была очень ответственная работа.

На площадке нередко случались казусы из-за участников шоу. Мартиросян пояснил, что кто-то из гостей попросту не хотел выходить на сцену, кто-то не являлся на эфир по причине болезни и так далее. В этой работе, на его взгляд, самое сложное уметь коммуницировать с людьми, уметь договариваться и находить к каждому личный подход.

«В какой-то момент просто это все надоело», — признался юморист.

После ухода из шоу Гарик стал одним из членов жюри в первом сезоне музыкального проекта «Маска». Также он задействован в юмористическом шоу «Игра».