Мартиросян озвучил причину закрытия шоу «Прожекторперисхилтон»

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян назвал причину закрытия программы «Прожекторперисхилтон». По его словам, Первый телеканал принял решение завершить трансляцию шоу из-за ультиматума со стороны телеканала ТНТ. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на интервью, опубликованное на YouTube-канале «Ковальский».

«Когда нас пригласили ведущими в прекрасный проект „Прожекторперисхилтон“, возник вопрос: а телеканал ТНТ как отреагирует на это. И они сказали: „Мы не против, идите, вот, на год“. Потом еще на год, потом еще, потом еще. А потом ТНТ сказали: „Мы вам запрещаем“», — пояснил телеведущий.

До этого проекта комики подписали многолетний контракт с ТНТ. Им пришлось решить, оставаться на Первом канале и закрыть себе путь на ТНТ, или же выйти из шоу. При этом закрытие программы, как пояснил телеведущий, не было «автоматическим процессом».

Сейчас почти вся группа ведущих «Прожекторперисхилтон», за исключением Александра Цекало, планирует организовать живые концерты.