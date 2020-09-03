Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

На днях впервые за долгое время с начала пандемии коронавируса Маркл и принц Гарри вышли в свет. Они посетили образовательный центр для детей дошкольного возраста. Там герцог и герцогиня посадили незабудки в день годовщины смерти принцессы Дианы. Маркл испачкалась в земле. Фотографии, на которых она сажает цветы, сразу же попали в СМИ.

После этого поклонники королевской семьи обрушились на супругу принца Гарри с очередной критикой. Некоторое время назад Кейт Миддлтон и принц Уильям провели почти такой же ритуал и самостоятельно посадили цветы. Причем для супруги наследника престола сажать растения — хобби, у нее даже есть собственные теплицы.

Теперь в интернете обсуждают, что Маркл пытается копировать Миддлтон и во всем быть лучше ее. Супруга принца Гарри на такие комментарии никак не реагирует.

Кроме незабудок — любимых цветов принцессы Дианы — Маркл и принц Гарри посадили полевые цветы, душистый горошек и даже кабачки с томатами.