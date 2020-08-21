Маркл и принц Гарри провели видеоконференцию с Великобританией

Отмечается, что во время разговора и Гарри, и Меган несколько раз заговорили о Елизавете II и ласково назвали ее «бабушкой». В частности, Меган отметила, что ничего не знала о Содружестве до того момента, как попала в королевскую семью Великобритании, и теперь для нее «большая честь продолжать наследие Ее Величества».

Разговор Меган и Гарри вели из своего нового особняка в Санта-Барбаре, который они приобрели полтора месяца назад за 14,5 миллиона долларов. В Сети появились слухи, что принц Чарльз помог супружеской паре приобрести недвижимость.