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    21 августа 2020, 09:37

    Маркл и принц Гарри провели видеоконференцию с Великобританией

    Анастасия Кременчугская

    Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли на связь после своего переезда в новый особняк в Санта-Барбаре. Герцоги Сассекские созвонились с молодыми лидерами из Королевского Фонда Содружества. Они поблагодарили их за работу. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Отмечается, что во время разговора и Гарри, и Меган несколько раз заговорили о Елизавете II и ласково назвали ее «бабушкой». В частности, Меган отметила, что ничего не знала о Содружестве до того момента, как попала в королевскую семью Великобритании, и теперь для нее «большая честь продолжать наследие Ее Величества».

    Разговор Меган и Гарри вели из своего нового особняка в Санта-Барбаре, который они приобрели полтора месяца назад за 14,5 миллиона долларов. В Сети появились слухи, что принц Чарльз помог супружеской паре приобрести недвижимость.

    Новости SMI.FM