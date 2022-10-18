Маркетолог Арно предположил, какие трудности возникают у уехавших из России знаменитостей | 360°

18 октября 2022, 16:31
Маркетолог Арно предположил, какие трудности возникают у уехавших из России знаменитостей
Маркетолог Андрей Арно считает, что российским знаменитостям, которые покинули Россию, будет сложнее жить за рубежом. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным сайта «Политика сегодня», основная причина заключается в падении доходов. По словам Арно, билеты на концерты за границей стоят дешевле, чем в России.
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«Они будут в десятки раз меньше получать на Западе, чем здесь. Там нет такой востребованности и потребности в этих исполнителях», — уверен маркетолог.
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