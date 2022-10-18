Маркетолог Арно предположил, какие трудности возникают у уехавших из России знаменитостей | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 16:31 Маркетолог Арно предположил, какие трудности возникают у уехавших из России знаменитостей

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Маркетолог Андрей Арно считает, что российским знаменитостям, которые покинули Россию, будет сложнее жить за рубежом. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Политика сегодня», основная причина заключается в падении доходов. По словам Арно, билеты на концерты за границей стоят дешевле, чем в России.

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«Они будут в десятки раз меньше получать на Западе, чем здесь. Там нет такой востребованности и потребности в этих исполнителях», — уверен маркетолог.

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