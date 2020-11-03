Марк Рудинштейн рассказал о махинациях Цивина и Дрожжиной

Юрист Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина ухаживали за артистами преклонного возраста, а потом пытались отнять у них имущество. Об этом рассказал продюсер Марк Рудинштейн.

«Эта пара втиралась в доверие ко многим. К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними», — пояснил Рудинштейн в беседе с mk.ru.

После этого предполагаемые мошенники предлагали пожилым артистам оформить сделку с недвижимостью и переписывали их квартиры на себя. По словам Рудинштейна, Цивина и Дрожжину постоянно видели на похоронах актеров, а также на банкетах и других публичных мероприятиях.

Ранее вдова и дочь актера Алексея Баталова обвинили юриста и актрису в присвоении двух квартир, мастерской и крупной суммы денег. Цивин и Дрожжина пообещали вернуть все имущество представителям актера. Однако пока это сделать не удастся, так как на квартиры и документы наложен арест. Подлинники бумаг находятся у следователей.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным уделить особое внимание этому делу.