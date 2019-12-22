Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

Блогер и певица Марьяна Ро подтвердила, что беременна. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, из которой понятно, что ребенок родится уже скоро.

Комментарии к посту закрыты. Отцом малыша станет рэпер Face, с которой 20-летняя Марьяна встречается уже несколько лет. Пол ребенка блогер пока не сообщила.

Это первое подтверждение того, что пара действительно ждет ребенка. До этого в одной из своих stories девушка проговорилась, что «скоро будут маленькие фейсики», однако после этого комментировать свои слова не стала. Однако она до сих пор не рассказала, на каком месяце беременности сейчас находится. Но довольно большой живот Марьяны, который проступает под сорочкой свободного покроя, говорит о том, что пополнение в их семье появится уже скоро.