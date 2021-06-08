Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой

Недавно стало известно, что уже 10 месяцев у Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной есть дочь. Эту информацию им удавалось скрывать почти год — вплоть до крещения ребенка. Вдова Олега Табакова Марина Зудина подтвердила, что уже давно стала бабушкой, написало ИА NationNews.

Зудина опубликовала фото своих детей Павла и Марии у себя в Instagram, а в комментарии к нему объяснила, почему рождение ребенка семья так долго скрывала.

«Мы все уважаем личное пространство друг друга! Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами!», — написала актриса.

Она подтвердила, что девочке уже 10 месяцев, а также рассказала, что ее зовут Миа, но при крещении ей дали православное и близкое по звучанию имя Марина.