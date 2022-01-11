Марина Хлебникова выписалась из больницы

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в квартире, заявила в Instagram о своей выписке из больницы.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — написала она. Больничное лечение длилось два месяца.

Ранее сообщения о выписке артистки уже появлялись в СМИ. Тогда директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опровергал эти слухи.

Марина Хлебникова проходила лечение после пожара в собственной квартире, который произошел 18 ноября. По ряду данных, у певицы сильно обгорело лицо. Ранее сообщалось, что Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи.

Также СМИ писали о диагностированном ожоге глаз у Хлебниковой. Так или иначе, долгое время она провела на аппарате ИВЛ в реанимации в тяжелом состоянии. По некоторым данным, пожар в квартире Хлебниковой начался с ее кровати. Певица могла заснуть с непотушенной сигаретой.