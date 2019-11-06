Марина Хлебникова поблагодарила коллег и поклонников за поздравления

Карьера певицы Марины Хлебниковой началась в 1989 году, когда продюсер Бари Алибасов пригласил ее в свой коллектив. Однако артистка быстро поняла, что ей ближе сольное творчество. Свой дебютный альбом «Останься» она выпустила в 1995-м году, и он молниеносно снискал популярность у слушателей.

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Немалую часть карьеры Хлебниковой заняла работа на радио и телевидении. С 1991 по 1996 год она была ведущей программы «Фортуна» на радио «Маяк», а в 2012 году певица озвучила джинглы для «Ретро FM». Кроме того, Хлебникова стала ведущей конкурса «Лестница в небо» канала «РТР» в 1997 году, а в 2000-х — программы «Улица твоей судьбы» на телеканале «ТВ Центр».

Хлебникова рассказала, что с раннего утра принимает поздравления и не собирается отменять торжество из-за плохой погоды.

Буду ждать гостей на выходные, потому что у меня там есть планы. Сегодня буду с семьей, будем отмечать в кругу близких. Сегодня я не собираюсь отключать телефоны до самого упора, хотя думаю, что у меня вот-вот сольются батарейки. Потому что первый звонок прозвучал в 8:50 утра. Поскольку я такая круглосуточная, придется без конца заряжать телефоны», — рассказала певица.