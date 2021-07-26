Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца

Звезда КВН и Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянского предприниматели Стефано Маджи. Избранник моложе артистки на 12 лет. Подробности рассказал сайт kp.ru.

Федункив рассказала, что познакомилась с будущим мужем еще в 2019 году, на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Игоря Ковалева. После этого она еще раз случайно встретилась со Стефано в самолете. Однако по-настоящему сблизились они лишь в прошлом году, в начале пандемии. По словам Федункив, тогда у нее отменились многие проекты и появилось свободное время для свиданий. Учитывая, что Стефано проживает в Москве, у влюбленных была возможность проводить много времени вместе.

«Я разглядела его галантность, воспитанность, ту заботу, которой он меня окружил», — рассказала Федункив.

Новые отношения артистка долго скрывала. Она переживала, что люди будут осуждать разницу в возрасте (Федункив 49 лет, а ее избраннику — 37), однако в итоге решила открыть карты. Федункив объяснила: она решила поддержать российских женщин, показав им, что найти свое счастье можно в любом возрасте, написало ИА Nation News.