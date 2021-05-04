Марина Федункив раскрыла свои секреты молодости

Актриса Марина Федункив поделилась подробностями своего предстоящего 50-летнего юбилея, а также раскрыла, что помогает ей выглядеть так молодо. Об этом участница шоу Сomedy Woman рассказала сайту kp.ru.

Артистка заявила, что у нее пока нет четкого плана на праздничный день. По ее словам, пока есть лишь приблизительный сценарий. Известно только то, что будет много близких друзей рядом, сообщила артистка.

«До и сразу после дня рождения уже намечены съемки и концерты, поэтому может случиться и так, что отмечать придется позже», - добавила Федункив.

Актриса также рассказала о том, как ей удается так хорошо выглядеть в свои годы. Она заявила, что на данный момент не делает пластику, обходясь лишь космологическими процедурами, но в будущем не отрицает возможности принятия подобных мер.