Мария Вебер поборется за сердце Тимати в «Холостяке»

Мария Вебер поборется за сердце рэпера и бизнесмена Тимати, который осенью 2020 года присоединился к новому сезону шоу «Холостяк». Об этом сообщило издание StarHit.

Съемки проекта завершились, но трансляции новых эпизодов реалити-шоу о любви стартуют в марте. Информация о его участницах и финале держится в строжайшей тайне. Тем не менее стало известно, что одной из участниц будет Мария Вебер.

Мария Вебер — модель и основательница своей линейки купальников. Девушка живет в Сочи. В постах в своем Instаgrаm 22-летняя участница поднимает важные социальные темы и пишет об отношениях, а еще она сочиняет стихи. Замужем не была.

Поклонники Тимати сейчас пытаются угадать, нашел ли музыкант на шоу девушку мечты, написало радио «Комсомольская правда».

Рэпер недавно расстался с Анастасией Решетовой, которая в 2019-м родила ему сына Ратмира. С фотомоделью и первой вице-мисс России 2014 года он встречался с 2015-го. До нее Тимати состоял в отношениях со второй вице-мисс России 2012 года Аленой Шишковой. Она родила ему дочь Алису.