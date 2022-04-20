Мария Шарапова сообщила поклонникам о беременности

Бывшая теннисистка, победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых она показала поклонникам свой округлившийся живот. Об этом написало РИА ФАН.

«Бесценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова под снимком.

Во вторник, 19 апреля, спортсменке исполнилось 35 лет.

Отцом ребенка является жених Марии, 42-летний гражданин Англии Александр Джилкс. Некоторые СМИ сообщают, что он не только миллионер, но и имеет дружеские отношения с королевской четой Великобритании.

Ранее жена рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, модель Юлия Королева рассказала поклонникам в соцсетях о своей беременности. Она опубликовала последние снимки с фотосессии с округлившимся животом и сделала подпись: «Мы тебя очень ждем!».