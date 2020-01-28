Мария Шарапова показала кольцо на безымянном пальце

Фанаты обратили внимание на недавнее видео в Stories Марии Шараповой. Там в кадр попала ее левая рука, где на безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом.

Александр Гилкс небезосновательно считается одним из самых завидных женихов Англии. 40-летний бизнесмен является основателем аукционного дома Paddle8, учился в Бристольском университете и Итонском колледже. В последнем он познакомился с принцами Уильямом и Гарри, причем с младшим из братьев он продолжает дружить до сих пор. СМИ также узнали, что в период учебы Гилкс недолго встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Если свадьба с Шараповой все же состоится, для Гилкса это будет второй брак. В 2012 году он отпраздновал свадьбу со своей «первой любовью», дизайнером Мишей Нону. На торжестве, которое проходило в Венеции, выступала Лана Дель Рей. В 2016 году стало известно о том, что пара рассталась, а в 2017-м они официально развелись.

По оценкам журналистов, Гилкс и Шарапова начали встречаться два года назад. Однако за все это время они не поделились ни одним общим снимком, зато папарацци регулярно их ловят за интимным общением, как на этой фотографии, которая взбудоражила пользователей летом 2018-го.