Мария Порошина стала брюнеткой

Актриса Мария Порошина кардинально сменила образ: из блондинки с длинными волосами превратилась в брюнетку с короткой стрижкой. Видео она опубликовала в Instagram.

В благотворительном ролике актриса стоит вместе с актером Максимом Авериным.

Поклонники противоречиво отреагировали на новый образ, написал сайт «Утро.ру». Некоторые похвалили артистку за смелость и сказали, что ей очень хорошо в таком образе. Они написали, что Порошина похорошела и помолодела: «Мария, какая же вы красивая женщина…»

Другие считают, что со светлыми волосами Порошина выглядела эффектнее. «Темный цвет волос вам не идет!», «Что за стрижка?» — негодуют фанаты.