Мария Погребняк рассказал, сколько денег тратит в месяц на всю семью

Жена футболиста Павла Погребняка Мария назвала сумму семейных трат. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она отметила, что у нее двое детей и родители, которых она содержит. Погребняк пояснила, что миллион — это минимальная сумму для проживания.

«Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов пять-семь», — пояснила она,