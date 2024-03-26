26 марта 2024, 11:11
Мария Миронова успела увезти сына из Crocus City Hall до теракта
Актриса Миронова забрала сына из Crocus City Hall за 1,5 часа до теракта
Актриса Мария Миронова успела увезти своего сына из развлекательного центра «Вегас», расположенного рядом с Crocus City Hall, всего за полтора часа до начала теракта. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Актриса поделилась, что несмотря на просьбы сына остаться в игровой комнате, она почувствовала, что нужно вернуться домой. Миронова подчеркнула, что обычно она следует желаниям ребенка, однако в тот день решила прислушаться к внутреннему голосу.
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«Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего „Вегаса“ за 1,5 часа до этой трагедии… Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла», — отметила Миронова.
Артистка выразила надежду на то, что подобные ужасающие события больше никогда не повторятся, и веру в то, что зло будет обязательно наказано. Она сочувствует всем пострадавшим в трагедии и, по ее словам, два дня не может прийти в себя.
Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт чудом спасся из Crocus City Hall. Мать певца сказала, что им помогла случайность.
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Стрельба в Crocus City Hall
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