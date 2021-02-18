Мария Миронова рассказала, как сохраняет форму после родов

Актриса Мария Миронова раскрыла секрет своей хорошей фигуры после вторых родов. Об этом сообщило издание «7Дней».

По данным портала «Политика сегодня», актриса рассказала, что мало ест. Она добавила, что выбрала диету под названием «интервальное голодание», потому что ей не хочется считать калории. Также Миронова призналась, что не очень довольна своей формой.

«Все же поздние роды не могут не повлиять, я, скорее, собой недовольна. Но занимаюсь этим вопросом», — рассказала она.