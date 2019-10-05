Мария Миронова раскрыла имя своего второго ребенка

Популярная актриса театра и кино Мария Миронова, которая недавно во второй раз стала мамой, назвала в Instagram имя и пол своего новорожденного ребенка.

«Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но, видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор — дар божий. Федор!» — написала 46-летняя Миронова в своем микроблоге.

Об отце второго ребенка Мироновой продолжительное время ничего не было известно. Чтобы развеять постоянно появляющиеся слухи, актриса сама рассказала о своем супруге в Instagram.

По словам актрисы, ее официальный муж и отец ребенка — директор по развитию русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. Миронова специально уточнила, что не судостроительством и не актерством. Кроме того, артистка отметила, что он не японец, и его имя — Андрей.

У Мироновой уже есть 27-летний сын Андрей. Его отцом является президент телевизионного канала World Fashion Channel Russia Игорь Удалов.

Мария Миронова начала сниматься в восьмидесятые годы. Сейчас на счету актрисы более 60 картин, в числе которых «Статский советник», «Олигарх», «Дневной дозор» и другие.