Мария Кожевниковала опубликовала фото с мужем

Сейчас актриса вместе с супругом и детьми отдыхает на юге России. Кожевникова решила отступить от своих правил и поделилась редким фото с мужем на набережной Геленджика.

«Удивительный мужик меня вывез в Геленджик. Уговорила мужа на фото. P. S. Впервые здесь, все ничего, но если край вложится еще чуть-чуть в эту самую длинную набережную в мире, то европейские курорты будут иметь реального соперника на рынке и не только для российского туриста», — подписала снимок звезда сериала «Универ».

Поклонники отметили, что Мария и Евгений — прекрасная пара. По мнению фанатов, супруги отлично смотрятся вместе.

35-летняя Мария Кожевникова с начала сентября вместе с семьей отдыхает в Геленджике. Знаменитость с сыновьями — Иваном, Максимом и Василием — а также супругом Евгением Васильевым посетила все местные достопримечательности, искупалась и позагорала на пляже. На днях она устроила детям особое водное приключение, отправившись в сплав на SUP-бордах.