    06 мая 2020, 14:51

    Мария Федункив раскрыла преимущества людей с хорошим чувства юмора

    Ольга Ситникова

    Российская комедийная актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу «Comedy Woman», назвала плюсы людей с чувством юмора. По словам звезды, остроумие помогает в трудных ситуациях. Об этом сообщил сайт graziamagazine.ru.
    Мария Федункив раскрыла преимущества людей с хорошим чувства юмора

    По мнению артистки, многие девушки лишились собственной изюминки из-за сложившихся стандартов красоты и успешности. Женщины боятся быть смешными.

    «Чувство юмора часто спасает в разных жизненных ситуациях, а способность быть смешной иногда маскирует недостатки внешности или характера и притягивает людей», — заметила актриса.

    По информации сайта «Дни.ру», Федункив предположила, что чувству юмора можно научиться.

    «Но начать стоит с принятия себя. Нужно относиться к себе с пониманием и адекватно себя оценивать, ну, а дальше уже работать над собой по ситуации», — пояснила звезда.

    Она заявила, что не старалась «„сочинять“ шутки» и быть смешной специально.

    «Я просто приняла себя и поняла, в чем именно моя индивидуальность. Поэтому не приходится наигрывать», — подчеркнула Федункив.