Мария Федункив раскрыла преимущества людей с хорошим чувства юмора

По мнению артистки, многие девушки лишились собственной изюминки из-за сложившихся стандартов красоты и успешности. Женщины боятся быть смешными.

«Чувство юмора часто спасает в разных жизненных ситуациях, а способность быть смешной иногда маскирует недостатки внешности или характера и притягивает людей», — заметила актриса.

По информации сайта «Дни.ру», Федункив предположила, что чувству юмора можно научиться.

«Но начать стоит с принятия себя. Нужно относиться к себе с пониманием и адекватно себя оценивать, ну, а дальше уже работать над собой по ситуации», — пояснила звезда.

Она заявила, что не старалась «„сочинять“ шутки» и быть смешной специально.

«Я просто приняла себя и поняла, в чем именно моя индивидуальность. Поэтому не приходится наигрывать», — подчеркнула Федункив.