Марго Робби сыграет в новой версии «Одиннадцать друзей Оушена»

Студия Warner Bros. решила переснять фильм «Одиннадцать друзей Оушена». Главную роль в нем исполнит актриса Марго Робби. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Также Робби станет продюсером проекта. Режиссером выступит Джей Роуч. Он работал над фильмом «Скандал», в котором также сыграла Робби, а потом получила «Оскар» за эту роль.

Начало съемок запланировано на весну 2023 года. Подробности о будущем фильме пока не афишируются. По данным СМИ, его действие будет происходить в Европе 60-х годов.

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что Робби может исполнить главную роль в продолжении «Пиратов Карибского моря». Он отметил, что Джонни Деппа в новой части не будет.

Сейчас идет работа над сценарием будущего фильма. Создаются две версии, в одной из них Марго Робби видят главной героиней.

Джонни Деппа убрали с роли капитана Джека Воробья из-за скандального развода с Эмбер Херд, которая обвинили актера в домашнем насилии.