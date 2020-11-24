Марго Робби рассказала о съемках в новых «Пиратах Карибского моря»

По ее словам, в ленте появится больше «женской энергии». Отмечается, что все ключевые роли в фильме играют представительницы женского пола. Автором сценария является Кристиана Ходсон, с которой Робби работала в картине «Хищные птицы». Актриса подчеркнула, что ее привлекает деятельность Ходсон, пишет ИА НСН.

Уточняется, что новая лента никак не относится к перезапуску франшизы, где сценаристом и автором являются Тед Эллиот и Крейг Мазина. При этом продюсером обоих фильмов выступает Джерри Брукхаймер.