Марго Робби назвала «Отряд самоубийц» величайшим фильмом по комиксам

Актриса и продюсер Марго Робби рассказала, почему стоит смотреть вторую часть фильма «Отряд самоубийц». По ее мнению, это лучшая экранизация комиксов за всю историю кино, написало ИА Nation News со ссылкой на издание Access.

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет на экраны российских кинотеатров 5 августа. Фильм объединит всех главных злодеев вселенной DC. Марго Робби исполнит в нем роль Харли Квинн.

«Даже если бы этот фильм не был таким невероятным, каким он и является, все равно стоит сходить в кино только потому, что так приятно снова пойти в кинотеатр. Но так уж получилось, что это, возможно, один из величайших, если не величайший фильм по комиксам, когда-либо снятый. Вы точно не хотите пропустить это», — сказала актриса в интервью.

Такого же мнения придерживается ее коллега по съемочной площадке, актер Дэвид Дастмалчян.