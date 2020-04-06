Марго Робби может стать первой женщиной-агентом 007

По словам актера, Робби достаточно «дерзкая и напористая». Он готов вручить ей ключи от от знаменитого авто Бонда Aston Martin. Если это произойдет, она станет первой женщиной, сыгравшей Бонда.

«Я бы предпочел увидеть на экране женщину, а не мужчину, поэтому полагаю, что это была бы неплохая идея, чтобы она сыграла Джеймса Бонда… Джейн Бонд. Думаю, это хорошая мысль», — сообщил Лэзенби.