Марго Робби дала пощечину Ди Каприо

В фильме «Волк с Уолл-стрит» Робби сыграла вторую жену главного героя, роль которого исполнял Леонардо Ди Каприо. Ей очень нравилось сниматься в этой кинокартине. Однако на пробах ей пришлось дать пощечину американскому актеру. Она понимала, что у нее был только миг, чтобы показать себя.

«Сначала я сказала себе: у тебя будет только 30 секунд, чтобы получить эту роль. Но после пощечины обомлела, вместе с Лео и режиссером. Никто из нас не ожидал такого», — рассказала Робби.

Режиссер Мартин Скорсезе оценил тогда порыв австралийской актрисы.

Однако съемки оказались сложными. Робби пришлось выпивать немного текилы, чтобы не сильно нервничать перед камерой во время постельных сцен.

За годы работы актриса многого добилась благодаря своей настойчивости. Она рассказала, что старается выбирать персонажей с похожим характером и ответственно готовится к съемке в каждой картине.

Марго Робби отмечает 2 июля свое 30-летие.