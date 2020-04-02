Марат Башаров решил не стыдиться собственных измен

Башаров вспомнил, что с первой женой Лизой встретился на съемках романтического фильма «Сибирский цирюльник». На тот момент она была замужем, однако актеру удалось привлечь ее. Он заявил мужу возлюбленной, что сможет осчастливить девушку по-настоящему.

Тем не менее, спустя несколько лет Башаров потерял верность супруге и начал встречаться с фигуристкой Марией Бутырской.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Причем это была любовь с первого взгляда. Я всегда видел Машу по телевизору, когда Маша выступала на льду. И тут я вдруг увидел перед собой того человека, за которого я болел. Мы начали общаться, ну и закрутилось-завертелось», — уточнил Башаров.

Лиза узнала о его измене от других людей, на что артист сказал: «Подожди. Пройдет, потерпи…». Позже он действительно расстался с любовницей. По словам Башарова, он не стыдится измен, потому что они быстро заканчиваются.

«Можно сказать, я очень влюбчивый», — добавил ведущий.

Жена артиста терпела его отношение и всегда ждала дома.

«Это было жестоко, конечно. Когда изменяешь любимому человеку, который тебя любит, это жестоко. Но не говорить об этом, скрывать это… А так хоть какая-то надежда. Я эту надежду вселил в нее и в себя: все вернется, все будет хорошо», — отметил Башаров.