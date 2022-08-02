Марат Башаров рассказал о съемках в сериале «Алла, такси»

Актер Марат Башаров в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказал о съемках в сериале «Алла, такси». По его словам, он сам попросил сниматься у режиссера сериала Рауфа Кубаева.

Сериал рассказывает о судьбе женщины, которая, расставшись с мужем и оставшись без средств к существованию, устраивается работать таксисткой. Марату Башарову досталась роль директора таксопарка. По словам актера, режиссер счел, что Башарову подойдет роль «Харви Вайнштейна».

«Я уже работал с Рауфом Кубаевым. Это очень интересный режиссер и можно сказать — единоверец. Рауф — узбек, я татарин. И когда я узнал, что он будет снимать новый сериал, я сам позвонил ему и сказал: „Рауф, я готов сыграть у тебя любую роль“. Он мне предложил одну из ролей, я не буду говорить какую. Я спросил: „Рауф, почему так мало? Я бы хотел встречаться с тобой больше и дольше“. А потом он сказал: „Давай будем играть Харви Вайнштейна“. Я и пытался сыграть его, только у моего персонажа конец несколько другой», — рассказал Башаров.

При этом актер считает своего персонажа положительным.

«Я никогда не играю отрицательных персонажей. Даже если ты играешь Кощея Бессмертного, ты должен найти у него плюсы, подчеркнуть и показать их. Ведь каждый человек имеет право любить, страдать», — считает он.